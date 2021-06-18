Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай. ua рассказала, за что заплатит наше государство при получении гражданами субсидии и какие бывают ограничения при получении помощи.

Она объяснила, что круг услуг по компенсации ограничивается только на коммунальные затраты на хозяйство. По ее словам, например, жители сел используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи сжиженный газ. Для них предусмотрено предоставление субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива один раз в год, говорит журналистка.

«Важно помнить и о лишних квадратных метрах, которые мы с вами будем содержать за свои кровно заработанные. А также, что субсидия не всегда предоставляется на все жилье, которое принадлежит семье и не на весь объем коммунальных услуг, который она потребляет», - говорит Завальнюк.

Журналистка объяснила, что существуют нормативы и все, что их превышает, оплачивается в полном объеме без государственной помощи. Например, говорит Завальнюк, наше государство поставило ограничения субсидии на жилплощадь: получается на одного человека должно быть 13,65 квадратного метра плюс 35,22 квадратного метра на семью.

Кроме этого, она рассказала о нормативах на поставку воды: на одного человека рассчитано 2 кубометра холодной и 1,6 кубометра горячей воды. Если у вас стоит колонка или бойлер тогда - 3,6 кубометра холодной, объясняет журналистка.

«Газ субсидируется в зависимости от того, для какой цели он используется. Если в помещении используется только газовая плита и есть горячая вода, то это 3,3 кубометра на человека. Если горячей воды нет - 5,4 кубометра на человека. Дополнительный объем дается на подогрев воды на плите. Если в квартире на газе работают плита и колонка для подогрева воды - 10,5 кубометра на человека», - рассказала Завальнюк.

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