Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л.Костенко

Перед президентом В.Зеленским стоят грандиозные задачи. Для этого требуется мудрость, опыт, знания, патриотизм.

За опьянением и эйфорией президентской славой должно, после выборов 2019г., последовать отрезвление президента В.Зеленского и понять: нельзя быть талантливым юмористом и великим президентом. Президенство − это тяжелый крест. Настоящим мастером можно быть только в одной сфере.

Быть великим президентом − значит дать правильное направление, а не принимать "маниловские" спонтанные решения, судьбоносные для страны и украинского народа . Украинский народ ожидал от В.Зеленского, что будет осознавать себя венцом, центром, целью, а "Слуги народа" будут по совести служить своему народу и строго выполнять Конституцию Украины, которую президент постоянно нарушает. Как писал поэт: "Владыки! Вам венец и трон. Дает Закон, а не природа, стоте выше вы народа, но вечный выше вас Закон".

Прошло два года и что мы увидели? "Слуги" предали свой народ . Для них ничего реального, кроме власти и денег не существует. Когда деньги говорят, тогда правда молчит. Люди утратили веру, надежду в справедливость, даже мысль тускнеет и исчезает. А ведь задача президента состоит в том, чтобы оградить правдой от лжи нравственность, а она существует всегда только в личности.

Нет героических эпох, есть только героические личности . А праведность должна быть равнозначна ясности. Быть праведным - это значит видеть даль, дальние перспективы для страны и народа. А вот дали будущего, дальних перспектив власть не видит, она грешит, а мы вздыхаем.

Нравственность гибнет, люди нищают и беднеют под видосиками и политическим цинизмом президента и игровые припевы сатирических водевилей "Квартала-95". Страна плывет в пылающую бездну. Люди не подозревали всей широты фантазий президента. В его планах борьба с олигархами, которые посадили В.Зеленского в президентское кресло, построить университет будущего, высадить миллиард деревьев. А, возможно, достаточно "маниловщины" и спросить "Слуг народа": Кто они? Откуда? Чем отличились? Что построили? Нет, людям не безразлично, что сделано вами и "Слугами" лично.

Что делать? Как быть? Народ от безысходности безмолвствует. Какая власть, какой успех, какое торжество! Все льнет туда, где боль и нищета. Народ устал от сей политики ужасной, он стремится в мир иной справедливый, человеческий и прекрасный. И люди верят, что свет в конце туннеля будет. И надо держаться этого света.

Если есть патриоты, волонтеры, цель − есть и надежда, есть и свет, будет благоразумие и справедливость.

А мій народ вас полюбив учора

Що буде завтра, я вам не скажу

Д.Павличко

Украинский Журналист Павел Ильюша