Актриса, театральный деятель Любовь Титаренко в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказала о воспитании детей. По её словам, старшее поколение должно правильно воспитать детей, потому что они – это будущее страны.

«Плюющие в прошлое теряют родство, и мы забросили наших детей и продолжаем их забрасывать: закрывают университеты и школы. Готовим рабов. Люди, ещё не поздно, займитесь вашим ребенком», - отметила Титаренко.

По мнению актрисы, украинцы должны взяться за своих детей, ведь они главная перспектива для страны – только они смогут что-то изменить.

«Разве вам не обидно, что на вас плюют? Значит наши деды, родившие нас, были «л*хами»? Нет, я не «л*х» и не быдло, я – человек. Мораль сегодня ушла, но я буду всё делать, чтобы честь и память вернуть героям того времени», - подчеркнула актриса.

По словам Титаренко, сейчас среди детей проглядывается тенденция неуважения к старшему поколению, но, по её мнению, это можно изменить. По её словам, дети – это наше продолжение и мы должны дать им достойный ментальный фундамент.

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