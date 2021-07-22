Дав местной власти задачу формировать тарифные цены, власть просто сбросила с себя ответственность. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге

По мнению Атаманюка, такими вещами, как формирование тарифных цен, должно заниматься правительство, ведь этот вопрос входит в его экономическую и энергетическую политику. «Народ, когда выбирает президента и в парламентско-президентской республике выбирает парламент, то прекрасно понимает, что отдает этим ветвям власти и центральным органам все – все вопросы своего благосостояния и развития государства», - объясняет эксперт.

Экономист считает, что этим решением власть просто сбросила с себя ответственность. «Мэры сделают ход конём – они сделают тарифы дешевле себестоимости», - подчеркивает он.

Тем не менее, говорит Атаманюк, все равно понятно, что без контроля центральной власти не обойдется, о чем также заявляло НКРЭКУ, в частности относительно газовых тарифов. То есть, объясняет он, тарифные цены установит местная власть, но руководит этим процессом - все равно центральная.

Как сообщала Politeka, Атаманюк заявил, что Украина снова изменила вектор развития.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк раскритиковал кадровую политику наблюдательных советов.