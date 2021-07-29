Европа не могла быть уверенной в украинской ГТС с учетом войны, а потому Северный поток-2 дал ей необходимую стабильность. Так сказал экономист Юрий Атаманюк в своем блоге, размышляя над тем, зачем Европе Северный поток-2.

Как объясняет Атаманюк, украинская ГТС до поры до времени единственная могла обеспечить Европу газом. «Активность Меркель и Макрона была вызвана тем, что мы были держателями трубы, по которой шло жизнеобеспечение», - подчеркивает он. Альтернативы, говорит экономист, Европа не имела.

Тем не менее, отмечает он, в Украине началась война - опасная ситуация и для газопровода, и для всей Европы. «Мы держали в руках пуповину: не дай Бог какой-то теракт, перекрывается этот газопровод – в Европе начинается коллапс в отопительном сезоне», - объясняет эксперт. Он отмечает, что для Европы это была бы техногенная глобальная катастрофа, если бы их заводы и предприятия перестали работать.

По словам Атаманюка, ситуация изменилась с началом строительства Северного потока-2. «Они это отрегулировали – у них нет такого мотива. Их жизнедеятельность обеспечена», - подчеркивает он.

Экономист отмечает, что Северный поток-2 дал Европе ту уверенность, которой не могла дать украинская ГТС, учитывая войну. Теперь же, говорит он, любая дестабилизация в Украине не повлияет на поставки газа в Европу. «Во всех отношениях они выиграли, а мы, к сожалению, очень сильно проиграли», - заключает Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Яли заявил, что до 30 августа может уже быть достроен Северный поток-2.

Также Politeka писала о том, что Кривонос объяснил, зачем Запад пошел на соглашение с РФ по Северному потоку-2.