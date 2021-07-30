Гіркий міраж ілюзій і оман.

Л.Костенко

Голосуя на выборах 2019 г. за президента В.Зеленского и его "Слуг Народа", избиратели не заметили или не хотели замечать, что под новыми лицами, лицемерными масками, смеялись лживые уста. Прошло два года и теперь всем стало понятно, что "Слуги" ведут страну в пылающую бездну. Выбирали надежду, а получили пустой призрак. Куда же плывет наш корабль "призрак" без весел и ветрил, без души и матросов, без Бога и любви у капитана? Может, господин М. Потураев перестанет беспрерывно атаковать украинский язык в угоду России, "Слуги" поймут, что нельзя воровать, разрушать страну, уничтожать науку, культуру, образование, медицину, малый и средний бизнес, нарушать Конституцию. "Слуги" призывали, агитировали выбирать простых депутатов, простого и скромного президента, правительство. И люди выбрали "простого президента", видосики, простые зарплаты, пенсии для простых людей, но великое воровство, кумовство, халтуру, равнодушие, высокие тарифы, высокие зарплаты для чиновников и депутатов.

Власть В.Зеленского не может по новому жить, работать, думать, чувствовать − у них всё просто. Жить − очень, очень сложно. Вы радуетесь, что приняли ряд простых в турборежиме реформ и законов. Вам это самим нравится? Где вы лечитесь, учите своих детей, где вы собираетесь жить? Вам известно, какие люди получают пенсии? Какие у них тарифы? Что они думают о вас?

Вы создали партию "Слуги Народа", в народе её называют "Партия своих интересов". Государство находится в сложном политическом и экономическом положении. Власть легковерной деятельностью не способна защитить народ от агрессивного соседа, повысить зарплаты, пенсии, снизить тарифы, уберечь от развала экономику, науку, культуру, образование, медицину.

Когда насытитесь, господа "Слуги народа" гетьманцевы, сольские, арахамии за вашей бурной деятельностью по разрушению страны с вашими химерическими идеями и антинародными законами?

Но где же наша элита: ученые, преподаватели, медики, патриоты, волонтеры, которые всегда были буревестниками духа, маяками, предгрозовой молнией? Почему отдали страну, даже надежду, людям сомнительной нравственности и небольшого ума? Почему, как осадок со дна стакана, подняли наверх всё, что было внизу? А теперь это "болото" определяет судьбу целого народа и страны. Эта мишура, которая нависла над народом в любой момент способна совершить на пустом месте любую глупость, вызвать любой пожар не только в нашей стране, но и в целом мире.

Який він буде

Наш наступний дзвін?!

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша