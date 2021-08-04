Экономист Юрий Атаманюк в своем блоге рассказал об инструментах политической борьбы за рейтинги и пиар, которыми, по его словам, являются все проблемы, разделяющие общество. Этим, отмечает эксперт, постоянно пользуются популисты.

«Все что разделяет общество, все что сегодня для общества проблема – Донбасс, язык, религиозные конфессии, тарифы, кадровые назначения, внешнее влияние – это все стало инструментом политической борьбы за рейтинги и пиар. Ведь только звучат тарифы – уже появились все известные популисты», - рассказал Атаманюк.

По его словам, когда тема заходит за тарифы, каждый политик бросается обещаниями снизить их в несколько раз и каждый желает «переиграть» другого в обещаниях. Так, говорит экономист, может дойти до того, что кто-то из политиков объявит, что за каждый кубометр газа гражданам будут доплачивать.

Таким образом, отмечает Атаманюк, реакция власти перетягивается. Он также напомнил принцип, который был описан еще Макиавелли и взят на вооружение Гитлером: чтобы нацию сделать счастливой, нужно сначала сделать очень плохо, а потом немножко попустить.

«И вы посмотрите, мы уже что, забыли январь-февраль? Вначале объявили рост цен на газ, не имея на то оснований, ни Северный Поток не вошел, ни рост газа тогда еще не пошел. Объявили, а потом опять вмешались первые лица страны и чуть-чуть отрегулировали», - говорит Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Андрусив рассказал, почему возникает гибридность.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк раскритиковал стратегию власти по Донбассу.