За ошибки государственных деятелей,

Раплачивается народ

Н.Бердяев

Какие ценности, идеалы исповедуют "Слуги народа". Обещают построить "рай" на проданной В.Зеленским земле. И получается так, что мы дома, как не дома, а в глухой западне, где нет ни радости, ни света.

Земля для нас важнейшая, коренная, бытийственная ценность, жилище, область покоя и воли, независимость, неприкосновенность, родина, нация, народ, история. Понятие сакральное, величественное и спокойное, символ единого и большого бытия.

Бездомное, безземельное человечество − это человечество, потерявшее святыни. И это власть "Слуг" и это "Партия", и это "президент своих интересов" лишает украинский народ всего этого.

Никто не имеет право отбирать у страны землю, величайшую радость, принадлежность к своему народу, ощущать связь со своими предками, традициями, чувствовать себя важным звеном в вечной цепи жизни своего народа.

Кто вы "Слуги народа"? Откуда? Кто вы есть на самом деле? Что вы сделали для страны? В каких участвовали боях, людям не безразлично, что сделано каждым из вас лично? Откройте свои глаза, пока великая гроза вас не снесла, каждого из вас лично.

Полагаю, что страна дождется перемен. Время не ушло, ещё поправить можно зло. И Конституция наша не умерла, но она лишь В.Зеленским усыплена. Берите пример с Америки. В США Конституцию приняли в 1787 году: при население 3 млн.человек, право голоса имело 100 тис. Творцами Американской Конституции были магнаты - Медисон, Джей, Франклин, Адамс, Вашингтон. Это была элита. Конституцию США нельзя изменить, её можно лишь улучшить. К какой цели малодушные, коварные, злые, неблагодарные "Слуги народа" ведут свой народ? Почему люди покидают страну? Как избавится от Гетьманцевых, Сольских, Радуцких, Потураевых, их химерических идей, антинародных законов, среди которых продажа земли. Они бы честь, свободу, совесть продали свою, да жаль, она уже заложена другим господам и глобальным иностранным корпорациям. Но помните, есть Божий суд и для царей!

Как выйти из зоны мертвого штиля? Как выйти из этого "дурного времени"? Вести самостоятельную политику, строить свой украинский корабль с духовным возрождением украинской нации. Все это можно восстановить только разорвав с этой властью "Слугами народа" все отношения.

Земле ж моя рідна!

Нема на тобі притулку.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша