В своем блоге экономист Юрий Атаманюк заявил, что украинская власть не смогла договориться с молдавской об экстрадиции и это отразилось на ситуации с Николаем Чаусом.

По мнению эксперта, Чаус - это отражение всей украинской судебной системы. Ситуация сложилась так, рассказывает он, что судью не удалось вовремя арестовать, он выехал за границу и вопрос еще не закрыт.

Попутно Атаманюк напоминает, как прошла встреча с Санду в Грузии: она сразу поставила вопрос о Чаусе, а тогда, не сев и не продолжив разговора, покинула кабинет. «То, что происходит, не может происходить в цивилизованном мире», - подчеркивает экономист.

Он отмечает, что украинская власть допустила ошибку, не договорившись с молдавской об экстрадиции. «Мы так агрессивно защищаем права блогера управляющего «NEXTA», которого сняли с самолета в Минске, но при этом делаем вот такой «чертизм» по поводу того, что не можем цивилизовано сделать экстрадицию из соседней страны», - констатирует Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что процессуальная ценность Чауса в качестве свидетеля равна нулю.

Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, кем является судья Чаус для Офиса Президента.



