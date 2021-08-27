В своем блоге экономист Юрий Атаманюк заявил, что украинская власть не смогла договориться с молдавской об экстрадиции и это отразилось на ситуации с Николаем Чаусом.
По мнению эксперта, Чаус - это отражение всей украинской судебной системы. Ситуация сложилась так, рассказывает он, что судью не удалось вовремя арестовать, он выехал за границу и вопрос еще не закрыт.
Попутно Атаманюк напоминает, как прошла встреча с Санду в Грузии: она сразу поставила вопрос о Чаусе, а тогда, не сев и не продолжив разговора, покинула кабинет. «То, что происходит, не может происходить в цивилизованном мире», - подчеркивает экономист.
Он отмечает, что украинская власть допустила ошибку, не договорившись с молдавской об экстрадиции. «Мы так агрессивно защищаем права блогера управляющего «NEXTA», которого сняли с самолета в Минске, но при этом делаем вот такой «чертизм» по поводу того, что не можем цивилизовано сделать экстрадицию из соседней страны», - констатирует Атаманюк.
Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что процессуальная ценность Чауса в качестве свидетеля равна нулю.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
ЧП в воздухе: самолет с Зеленским срочно посадили в Одессе, известна причина
17-летняя украинка родила прямо во дворе, что сейчас с ребенком: "В семье даже не догадывались"
Самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала: «Муж здесь не причем!»
Винник получил отказ от Гвоздевой на "Танцях з зірками", выяснилась причина: "Несмотря на его известность..."
Также Politeka писала о том, что Телешун рассказал, кем является судья Чаус для Офиса Президента.