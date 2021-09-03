Не добрий жарт зіграла з нами доля.

Л.Костенко

Многие журналисты, политологи, политики вещали, агитировали, верили, что придет В.Зеленский и люди увидят другую сторону, другую жизнь, увидят, наконец, свет в конце туннеля, свет достатка, справедливости. Наивные! Ну, и где все это? Получили сомненье, страх, порочную надежду.

К какой цели нас ведет президент В.Зеленский? Куда не обратись − вопрос. Как жить − вопрос, а не ответ. Тогда возникает вопрос к избирателям. Зачем свою свободу вы превращаете в вертеп? Не унывайте зимой дадут платежку. Начинаем понимать, в какой попали самообман, какая это опасная болезнь. Жизнь без настоящего − это жизнь в духовной пустоте. Это духовное существование.

При формальной демократии появляются гетьманцевы, сотьские, третьяковы, потураевы и другие ЕраХамы, которые возглавили мир лжи, насилия, наживы. За "бурной деятельностью" Гетьманцева, Сольского видны пагубные законы для народа и страны.

Жизнь простого преподавателя Гетьманцева, где его путь не оставил ощутимого следа, а затем и депутата парламента от "Слуг народа" начался в парламенте с неистовым ожесточением уничтожать малый и средний бизнес, разрабатывая и внедряя в жизнь губительные законы. В издевательском задоре, с какой то циничной жестокостью Д.Гетьманцев планомерно стал придумывать всё новые законы и налоги для бизнесменов и простых граждан Украины. В этом человеке живёт порочная склонность к политическим авантюрам. Насолить, разорить, уничтожить. И творит он своё дело с беззастенчивой откровенностью, явно желая, привлечь внимание к своей персоне. Такие теоретики компрометируют парламент, страну и должны исчезнуть с политической жизни страны, как исчезает в чаше пена. Оставьте, господин Дмитрий Гетьманцев, в праздной суете свои безумные забавы, легковерные планы в покое, экономику, налоги, малый и средний бизнес, землю. Возникает вопрос: когда же вы насытитесь в своем легкомыслии, разрушая страну и унижая людей? Кому это выгодно?

Придет время и новой власти, украинским патриотам придется возвращать страну в цивилизованный мир, без гетьманцевых, сольских и всяких ераХамов. Не ждать, что это сделают европейские или американские политики.

Мріє, не зрадь!

Л.Українка

Український Журналіст Павло Ільюша