Руйновище віри, і розпач, і розпач!

Під попелом смутку похований шлях.

Л.Костенко

Все беды начинаются со лжи . Ложь - это универсальное зло. Бинарное мышление В.Зеленского, признающее только белые и черные цвета в богатой гамме действительности, выпустило из поля зрения нечто особо важное, главное, основополагающее — Человек а. "Слуги" президента отвели украинскому народу роль статиста, средства, а не цели в нашей жизни, нашей истории. Дежурные обещания, видосики, обман, преследование патриотов, смешно, не правда ли, когда народу плохо, что значит седьмой год не спать, а утром узнавать о тех, кто в ночь погиб? В стране происходит своеобразный абсолютизм, абсолютная диктатура, диктатура одной личности . При таком положении все институты государства и общества играют лишь роль аппарата ее власти. Плохо для страны и народа, если В. Зеленский во главу угла поставит культ государственного насилия над народом , а исполнителей таких, как Гетьманцев, Сольских, Стефанчук, Тищенко, Безуглая. Ах, как их много, араХамов, арестоХамов и безугловщины. Но, господа "Зеленой команды", обратите внимание, что еще Гегель заметил, что судьба располагает большой сферой действия, чем притеснение народа. Дмитрий Гетьманцев , не кажется вам, что ваше антинародное действие, ваше "детище" когда то окажется в ловушке и вы будете отвечать перед Богом и людьми за свои преступные деяния в парламенте, придумывая губительные Законы против украинского народа.

Для власти не существует каких-либо препятствий. Если Закон, Конституция, мешают власти, тем хуже для Закона и Конституции, их откладывают в сторону и заменяют тем, что хочет президент . Как сегодня чувствуют себя судебная система: судьи, прокуроры, принимая несправедливые решения? Половина судей не всегда уверена в справедливости выносимого ими приговора. почему они его выносят? Часть из них говорит: "таков Закон", остальные утверждают: "Такова практика".

Напрашивается вывод, что офис президента является законодательной, исполнительной и судебной властью. Никакого разделения, сдерживания друг друга не существует. Судебная система покорно склоняет голову перед отдельными людьми из офиса президента.

В США президент принимает присягу перед председателем Верховного суда, олицетворяющем нечто святое, великое, перед чем склоняется исполнительная и даже законодательная власть. У нас же самым высоким органом власти является президент в лице секретаря Ермака или наоборот . Соединение в одних руках всей власти ведет к деспотизму, несовместимо с политической свободой, демократией и правами личности.

Прости, прости їм, Боже!

Трагічно, несвідомо своєї темноти.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша