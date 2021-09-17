Руйновище віри, і розпач, і розпач!
Під попелом смутку похований шлях.
Л.Костенко
Все беды начинаются со лжи. Ложь - это универсальное зло. Бинарное мышление В.Зеленского, признающее только белые и черные цвета в богатой гамме действительности, выпустило из поля зрения нечто особо важное, главное, основополагающее — Человека. "Слуги" президента отвели украинскому народу роль статиста, средства, а не цели в нашей жизни, нашей истории. Дежурные обещания, видосики, обман, преследование патриотов, смешно, не правда ли, когда народу плохо, что значит седьмой год не спать, а утром узнавать о тех, кто в ночь погиб? В стране происходит своеобразный абсолютизм, абсолютная диктатура, диктатура одной личности. При таком положении все институты государства и общества играют лишь роль аппарата ее власти. Плохо для страны и народа, если В. Зеленский во главу угла поставит культ государственного насилия над народом, а исполнителей таких, как Гетьманцев, Сольских, Стефанчук, Тищенко, Безуглая. Ах, как их много, араХамов, арестоХамов и безугловщины. Но, господа "Зеленой команды", обратите внимание, что еще Гегель заметил, что судьба располагает большой сферой действия, чем притеснение народа. Дмитрий Гетьманцев, не кажется вам, что ваше антинародное действие, ваше "детище" когда то окажется в ловушке и вы будете отвечать перед Богом и людьми за свои преступные деяния в парламенте, придумывая губительные Законы против украинского народа.
Для власти не существует каких-либо препятствий. Если Закон, Конституция, мешают власти, тем хуже для Закона и Конституции, их откладывают в сторону и заменяют тем, что хочет президент. Как сегодня чувствуют себя судебная система: судьи, прокуроры, принимая несправедливые решения? Половина судей не всегда уверена в справедливости выносимого ими приговора. почему они его выносят? Часть из них говорит: "таков Закон", остальные утверждают: "Такова практика".
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Напрашивается вывод, что офис президента является законодательной, исполнительной и судебной властью. Никакого разделения, сдерживания друг друга не существует. Судебная система покорно склоняет голову перед отдельными людьми из офиса президента.
В США президент принимает присягу перед председателем Верховного суда, олицетворяющем нечто святое, великое, перед чем склоняется исполнительная и даже законодательная власть. У нас же самым высоким органом власти является президент в лице секретаря Ермака или наоборот. Соединение в одних руках всей власти ведет к деспотизму, несовместимо с политической свободой, демократией и правами личности.
Прости, прости їм, Боже!
Трагічно, несвідомо своєї темноти.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша