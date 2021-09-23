Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, куда обращаться и как можно подать заявление для получения компенсации в случае задержки пенсионных выплат.

«Отвечая на претензии получателей выплат, Пенсионный фонд Украины сообщил, что профинансировал пенсии сентября в полном объёме. Деньги должны поступить каждому из пенсионеров в определенную ему дату выплаты. Если же выплаты задерживаются, то ПФУ советует все вопросы адресовать конкретному почтовому отделению или банковском учреждении, где пенсионер получает средства», - рассказала Завальнюк.

Журналистка объяснила, что сама подача заявления должна осуществляться надлежащим образом и пройти процедуру регистрации. По ее словам, в случае невыплаты зарплаты, если работодатель не реагирует на заявление, то стороны трудовых отношений должны знать, что существует ответственность финансовая, административная и уголовная, которые применимы к работодателю.

«Нарушения конституционного права на своевременное получение вознаграждения мониторит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. А по вопросам социальной помощи и социальной защиты, куда можно отнести компенсационные выплаты, следует обратиться на специальную «горячую линию» правительства», - отметила Завальнюк.

Она также рассказала, что, если гражданину не будет своевременно начислена компенсация за задержку выплат, нужно руководствоваться ст. 7 Закона Украины «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты», а именно – отказ собственника или уполномоченного им органа от выплаты компенсации может быть обжалован работником в судебном порядке.

Как сообщала Politeka, эксперт заявил, что повышение налогов может спровоцировать в Украине экономический кризис.

Также Politeka сообщала, что Завальнюк отметила, что до конца года украинцам поднимут пенсию еще два раза.