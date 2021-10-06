Я в серці маю те, що не вмирає

Л.Костенко

Обману народа предшествует его самообман. Самообману предшествует неблагополучие жизни . Плохо, когда люди обманываются, насчет того, что они делают и что и з этого может получиться .

Единовластие притупляет , а затем, потеряв все ориентиры в хаосе относительно улучшения жизни народа, видя боль, страх, бедствия, унижение, преследование патриотов, трагическую безысходность людей, из офиса президента повеял злой ветер . В.Зеленский и его "Слуги" устремились к видосикам, зрелищам, пустым обещаниям. Они способны погубить почти все то, что украинский народ создавал веками .

Присмотритесь внимательно к депутатам от "Слуг", что от них слышишь: обман, порочную надежду, что они говорят, что сделали, какой жизненный путь прошли ? Путь фарсовых спектаклей, шокирующих новаций. А, что обещали? Светлый путь, достаток, социальную справедливость, повышение зарплат, пенсий, низкие тарифы, доступную медицину . Где все это ?! Делать добро для народа - для них беда, обещать для них отрада. Народ стал жертвой манипуляций, а власть президента после более двух лет " УМСТВЕННОГО РАЗВРАТА ", потерпела банкротство . Она не сумела выполнить свои предвыборные обещания, оказалось, что нет ни планов, нет и грамотных кадров, идут в никуда, как поезда с откоса. Что то, чем то грезит президент, что то думает секретарь пан А.Ермак . К чему стремится власть у них нет ответа !

Тот "туманный ореол" простоты своего парня , необычности, который витал в облаках до выборов президента исчез, как утренний туман и покрылся грустной тьмой . Смешно, не правда ли? Какое мрачное начало . Вот вам и новые лица в политике и во власти. Хотели? Получите !

Пройдет время и близок час, когда эта власть останется в забвении, без следа, как звук пустой. А люди с обманутой душой недоверчивы стали потому, что в стране царствует грех, страх, бедность, горе - все обильно, кроме счастья и живут они, " как камни средь камней", когда так стремительно исчезает время, как и люди .

Милостивые "Слуги", Гетьманцевы, АраХамы, Стефанчуки и всякая безугловщина, судари и сударыни, пора, пора сложить с себя венец и трон . С вами, чем дальше, тем хуже, страшно, холодно и больно, одна сумятица да безработица . И помните, как сказал поет: "что есть Закон и судьбы, что он не сокрушим, вы все ничтожны перед ним" . Возможно, тогда мрачный путь наш озарится .

Руйновище віри, і розпач, і розпач!

Під попелом смутку похований шлях.

Л.Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша