Я в серці маю те, що не вмирає
Л.Костенко
Обману народа предшествует его самообман. Самообману предшествует неблагополучие жизни. Плохо, когда люди обманываются, насчет того, что они делают и что из этого может получиться.
Единовластие притупляет, а затем, потеряв все ориентиры в хаосе относительно улучшения жизни народа, видя боль, страх, бедствия, унижение, преследование патриотов, трагическую безысходность людей, из офиса президента повеял злой ветер. В.Зеленский и его "Слуги" устремились к видосикам, зрелищам, пустым обещаниям. Они способны погубить почти все то, что украинский народ создавал веками.
Присмотритесь внимательно к депутатам от "Слуг", что от них слышишь: обман, порочную надежду, что они говорят, что сделали, какой жизненный путь прошли? Путь фарсовых спектаклей, шокирующих новаций. А, что обещали? Светлый путь, достаток, социальную справедливость, повышение зарплат, пенсий, низкие тарифы, доступную медицину. Где все это?! Делать добро для народа - для них беда, обещать для них отрада. Народ стал жертвой манипуляций, а власть президента после более двух лет "УМСТВЕННОГО РАЗВРАТА", потерпела банкротство. Она не сумела выполнить свои предвыборные обещания, оказалось, что нет ни планов, нет и грамотных кадров, идут в никуда, как поезда с откоса. Что то, чем то грезит президент, что то думает секретарь пан А.Ермак. К чему стремится власть у них нет ответа!
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Тот "туманный ореол" простоты своего парня, необычности, который витал в облаках до выборов президента исчез, как утренний туман и покрылся грустной тьмой. Смешно, не правда ли? Какое мрачное начало. Вот вам и новые лица в политике и во власти. Хотели? Получите!
Пройдет время и близок час, когда эта власть останется в забвении, без следа, как звук пустой. А люди с обманутой душой недоверчивы стали потому, что в стране царствует грех, страх, бедность, горе - все обильно, кроме счастья и живут они, "как камни средь камней", когда так стремительно исчезает время, как и люди.
Милостивые "Слуги", Гетьманцевы, АраХамы, Стефанчуки и всякая безугловщина, судари и сударыни, пора, пора сложить с себя венец и трон. С вами, чем дальше, тем хуже, страшно, холодно и больно, одна сумятица да безработица. И помните, как сказал поет: "что есть Закон и судьбы, что он не сокрушим, вы все ничтожны перед ним". Возможно, тогда мрачный путь наш озарится.
Руйновище віри, і розпач, і розпач!
Під попелом смутку похований шлях.
Л.Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша