Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, напомнив о политической конъюнктуре, предшествовавшей голосованию.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua .

«Сезон пикетов и популизма официально открыт. В то время пока население Украины из эпохи бедности скатывается в эпоху нищеты, по всей стране презентуют новые политические элиты», - заявила Завальнюк.

Она напомнила, что в Верховной Раде 4 октября запустили процедуру отзыва Разумкова с должности председателя парламента. По словам журналистки, сам Разумков заявлял, что на этой неделе в повестке не может появиться вопрос его отзыва с должности, но нардепы решили иначе.

«Его политический рейтинг рос, другие политики его воспринимали как очень сильного игрока и даже за границей к нему относились с уважением», - отметила Завальнюк.

Журналистка отметила, что у парламентской фракции «Слуга народа» и Разумкова были разногласия относительно закона об олигархах: последний считал, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не СНБО, как это предусмотрено в законопроекте, и подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Кроме того, по ее словам, после принятия законопроекта во втором чтении Разумков заявил о попытках фальсификации текста документа.

«Тем временем у Верховной рады появился новый спикер Руслан Стефанчук. Против назначения Стефанчука спикером Рады среди «Слуг» голосовал только один - Артем Дмитрук», - добавила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Максим Яли оценил перспективы Разумкова .