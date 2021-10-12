Журналистка Катерина Котенкова рассказала о неминуемом повышении тарифов на коммунальные услуги, несмотря на обещания власти сохранить их уровень этой зимой.
Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.
Котенкова напомнила обещание президента о том, что тарифы зимой повышаться не будут, о чем правительство и местные власти подписали меморандум с «Нафтогазом». По ее словам, как только появилась эта новость, многие эксперты сразу назвали этот меморандум фейковым, потому что непонятно, кто и с каких бюджетов профинансирует разницу между административно установленным тарифом и экономически обоснованным. Кроме того, отметила журналистка, непонятно, как они собираются все это делать и кто будет это контролировать.
«И что будет с качеством услуг? А то тарифы повышают, а качество услуг оставляет желать лучшего. Нам давно уже обещают Жилищно-коммунальную инспекцию. О ней правительство вещало на протяжении нескольких последних лет, но на деле – ни инспекции, ни приемлемого качества ЖК-услуг, лишь постоянная угроза для потребителей в виде перманентно растущих тарифов. Но что бы не обещал Зеленский или кто-то другой, ситуацию мы имеем следующую: существенное повышение цен на отопление и другие жилищно-коммунальные услуги – неминуемо при нынешних условиях», - считает Котенкова.
Она рассказала, что цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастет на 30−70%, в зависимости от региона и состояния сетей и инженерных коммуникаций. Котенкова добавила, что они изношены на 60-80 %. Также, по ее словам, тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов, может взлететь на 30-70%. Причиной такого резкого повышения журналистка назвала высокие цены на газ на мировых рынках.
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«Газовые фьючерсы продолжают расти. Как известно, на основании средневзвешенной цены на газ, согласно Закону «О рынке природного газа», формируется рыночный тариф на газ в Украине. Мы зависим от мировых цен», - объяснила Котенкова.
Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров.
Также Politeka сообщала, что финансист заявил о тарифах на газ, что для богачей хоть тысяча долларов, хотя две тысячи долларов — они этого даже не почувствуют.