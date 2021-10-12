Журналистка Катерина Котенкова рассказала о неминуемом повышении тарифов на коммунальные услуги, несмотря на обещания власти сохранить их уровень этой зимой.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

Котенкова напомнила обещание президента о том, что тарифы зимой повышаться не будут, о чем правительство и местные власти подписали меморандум с «Нафтогазом». По ее словам, как только появилась эта новость, многие эксперты сразу назвали этот меморандум фейковым, потому что непонятно, кто и с каких бюджетов профинансирует разницу между административно установленным тарифом и экономически обоснованным. Кроме того, отметила журналистка, непонятно, как они собираются все это делать и кто будет это контролировать.

«И что будет с качеством услуг? А то тарифы повышают, а качество услуг оставляет желать лучшего. Нам давно уже обещают Жилищно-коммунальную инспекцию. О ней правительство вещало на протяжении нескольких последних лет, но на деле – ни инспекции, ни приемлемого качества ЖК-услуг, лишь постоянная угроза для потребителей в виде перманентно растущих тарифов. Но что бы не обещал Зеленский или кто-то другой, ситуацию мы имеем следующую: существенное повышение цен на отопление и другие жилищно-коммунальные услуги – неминуемо при нынешних условиях», - считает Котенкова.

Она рассказала, что цена отопления и горячей воды для бытовых потребителей в новом отопительном сезоне существенно возрастет на 30−70%, в зависимости от региона и состояния сетей и инженерных коммуникаций. Котенкова добавила, что они изношены на 60-80 %. Также, по ее словам, тариф на поставку тепла и горячей воды и, соответственно, на распределение этих ресурсов, может взлететь на 30-70%. Причиной такого резкого повышения журналистка назвала высокие цены на газ на мировых рынках.

«Газовые фьючерсы продолжают расти. Как известно, на основании средневзвешенной цены на газ, согласно Закону «О рынке природного газа», формируется рыночный тариф на газ в Украине. Мы зависим от мировых цен», - объяснила Котенкова.

Как сообщала Politeka, Павловский заявил, что газовый меморандум подписали около 20% от всех присутствующих мэров.

Также Politeka сообщала, что финансист заявил о тарифах на газ, что для богачей хоть тысяча долларов, хотя две тысячи долларов — они этого даже не почувствуют.



