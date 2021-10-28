Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала запланированную властью реформу системы государственных гарантий поддержки нетрудоспособных граждан, которая, по ее мнению, не приведет к справедливости в этой сфере.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Власть планирует восстановить справедливость в солидарной системе. Имеется в виду реформа системы государственных гарантий поддержки доходов нетрудоспособных граждан. Также власти хотят внедрить многострадальную обязательную накопительную пенсионную систему и развивать добровольные пенсионные накопления», - сообщила Котенкова.

По ее словам, помимо этого,власти планируют обеспечить для каждого человека почтенного возраста доступность необходимых социальных услуг гарантированного объема и качества в соответствии с потребностями.

«О какой справедливости они говорят, если в декабре зарплату повысят всего на 93 гривны. Это большей части пенсионерам. Зато судьям и прочим заслуженным пенсионерам полагается надбавка в 930 гривен. Ну и где тут справедливость?», - возмущается Котенкова.

Журналистка объяснила, что размер пенсии в нашей стране начисляется по известной формуле: размер средней зарплаты по Украине, зафиксированный за период в 3 года, умножается на соотношение зарплаты потенциального пенсионера к средней, и опять умножается на годы официального трудового стажа, и снова на 1 процент. То есть, подытожила Котенкова, после несложных подсчетов можно понять, что украинцы получают исключительно 29 процентов от своих привычных заработков, которые были до выхода на пенсию.

«А зарплата официальная зарплатау нас в стране мы все знаем, какая, поэтому рассчитывать на хорошую пенсию, к сожалению, не приходится», - добавила журналистка.

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