Журналистка Катерина Котенкова рассказала, о последствиях подорожания тарифов на газ как базовый энергоресурс, которое спровоцирует повышение на множество товаров и услуг.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

По словам журналистки, из-за того, что теплокоммунэнерго будут вынуждены поднимать тарифы, чтобы компенсировать разницу стоимости газа, цены на коммунальные услуги будут постепенно расти.

«Какой будет процент роста? Пока можно лишь сказать средний– это 10-20%. Но он может быть намного больше. Например, в Черновцах уже выросли тарифы на 70%. В Каневе на 35%. В Полтаве на 50% будет рост, если не найдут денег. А в Киеве на 40%», - говорит Котенкова.

Она отметила, что официальные тарифы на ноябрь еще не обнародованы, но судя по октябрьским, годовая стоимость газа колеблется от 7,8 грн/куб до 14,9 грн/куб, а месячная – достигает 31 грн/куб. Вслед за газом, добавила журналистка, поднимутся цены на продукты и коммуналку.

«Дело в том, что до 70% в себестоимости генерации тепла и подогрева воды – это расходы на голубое топливо. Цены на газ взлетели, следовательно, должны подорожать и другие коммунальные услуги», - заявила Котенкова.

Также она отметила, что повышение цены на газ, как на базовый энергоресурс, вызовет повышение цен практически на всю продукцию, и прежде всего это будут коммунальные услуги, продукты, товары первой необходимости. По ее словам, больше всего дорожает сахар, подсолнечное масло, яйца, хлеб, мясо и мясопродукты, масло, молоко, сыр и творог, рыба и рыбопродукты и овощи.

Как сообщает Politeka, ранее он упрекнул власть в половинчатой политике в сфере коммунальных тарифов.

Также Politeka сообщала, что Скаршевский назвал продукты, которые этой осенью могут подорожать.