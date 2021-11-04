В проекте бюджета-2022 фактически заморожены все социальные расходы и существенно увеличено финансирование на содержание власти на силовых структур.



Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.

Зато, никто не говорит про депутатов из других фракций и групп, не входящих в Зе-большинства и одновременно активно и сознательно поддержали этот бюджет бедности от власти.

Кто же они - представители такой "хитродупої оппозиции":

-2 депутата от фракции Тимошенко, которые являются руководителями областных организаций оппозиционной партии;

- Дмитрий Разумков, который ежедневно на телеканалах формирует новую оппозиционную партию;

бывшие соратники Яценюка и Кличко, которые сейчас объединились в группе"доверие";

депутаты-защитники простого народа из партии "За будущее" и "Наш край";

внефракционные депутаты из "Оппозиционного блока"...

Почему такое циничное поведение спросите вы:

в выступлениях на сессии ВР и на телевидении за народ и против власти, а при голосовании за бюджет бедности от власти?

Потому что Бог их-мамона, а депутатское кредо - деньги - превыше всего!

П. С. Ждем решения оппозиционной фракции Тимошенко, которая назвала этот основной финансовый закон - бюджетом бедности, относительно исключения из фракции депутатов, проголосовавших за этот антинародный бюджет.