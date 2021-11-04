В проекте бюджета-2022 фактически заморожены все социальные расходы и существенно увеличено финансирование на содержание власти на силовых структур.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции. Но мы не можем запретить человеку высказывать свою позицию.
Зато, никто не говорит про депутатов из других фракций и групп, не входящих в Зе-большинства и одновременно активно и сознательно поддержали этот бюджет бедности от власти.
Кто же они - представители такой "хитродупої оппозиции":
-2 депутата от фракции Тимошенко, которые являются руководителями областных организаций оппозиционной партии;
Малолетняя дочь Пугачевой и Галкина в свадебном наряде взбесила публику: "Состарили до неузнаваемости"
Авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП
Сердце украинского боксера остановилось во время тренировки: "Не верится..."
13-летний участник довел Мишину до мурашек, а Притулу до слез на "Україна має талант": "Ты будешь в финале"
"Боролась за жизнь три месяца": знаменитая актриса сгорела от тяжелой болезни, детали трагедии
- Дмитрий Разумков, который ежедневно на телеканалах формирует новую оппозиционную партию;
бывшие соратники Яценюка и Кличко, которые сейчас объединились в группе"доверие";
депутаты-защитники простого народа из партии "За будущее" и "Наш край";
внефракционные депутаты из "Оппозиционного блока"...
Почему такое циничное поведение спросите вы:
в выступлениях на сессии ВР и на телевидении за народ и против власти, а при голосовании за бюджет бедности от власти?
Потому что Бог их-мамона, а депутатское кредо - деньги - превыше всего!
П. С. Ждем решения оппозиционной фракции Тимошенко, которая назвала этот основной финансовый закон - бюджетом бедности, относительно исключения из фракции депутатов, проголосовавших за этот антинародный бюджет.