Керівник центрального штабу Національного Корпусу Максим Жорін прокоментував розслідування журналістів «Схеми» щодо лобіювання заступником секретаря РНБО Русланом Демченком харківських угод.

Про це він розповів у себе в Telegram.

Передусім керівник Нацкорпусу зазначає, що вважає Демченка спадком Януковича. А зараз, каже Жорін, стало відомо з розслідування журналістів, що цей заступник секретаря РНБО агітував народних депутатів ухвалити харківські угоди.

«З аргументами типу «стабільного економічного розвитку» та «зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки». Як ми «зміцнили» свою безпеку та в результаті залишились без Криму, всі і самі знають», - підкреслює він.

Принагідно Жорін торкається питання і статусу УБД, який Демченко отримав, поїхавши у відрядження на Донбас. Він додає, що хотілось би отримати відповідь від Мінветеранів на питання про те, де воював Демченко і за що отримав статус УБД.

Як повідомляла Politeka, Жорін прокоментував нещодавно підписаний документ про інтеграцію Білорусі та Росії.

Також Politeka писала про те, що Жорін заявив, що Україна має вести впевнену та агресивну політику задля повернення своїх територій.