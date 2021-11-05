Журналистка Катерина Котенкова рассказала, что может привести к очередным повышениям тарифов на газ и увеличения сумм в платежках.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» для канала Знай.ua.

«Платежки за газ могут стать больше, несмотря на утвержденные нормы на годовой тариф», - заявила Котенкова.

Она рассказала, что советник Минэнерго сообщила, что украинская ГТС транзитом, может втрое больше пропускать газа, чем «Северный поток-2», и, хотя Россия может сертифицировать свой газопровод, это не является катастрофой для Украины, хотя некоторые последствия, конечно, повлечет.

«В любом случае наша страна не будет без газа, но может лишиться ГТС, которая не просто функционирует, но и приносит прибыль стране и каждому пользователю», - отметила Котенкова.

Журналистка сообщила, что сейчас система работает, как комплекс, и мы все не понимаем, сколько покрывается того функционирования за счет транзита. На самом деле если прекратится транзит газа, поддерживать ГТС в надлежащем состоянии будут пользователи, и естественно за это платить.

«Как говорит советница, в случае прекращения поставок газа в Европу, за работу ГТС придется платить самим украинцам, а это значит, что и платеж за распределение газа многократно увеличится. Или же эти расходы возьмет на себя государство, естественно из бюджета, что опять-таки из кармана пользователей», - рассказала Котенкова.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова рассказала, что тарифы будут расти, это, к сожалению, неизбежно.

Также Politeka сообщала, что Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от изменения температурного режима.