Политолог Дмитрий Джангиров высказал своё мнение относительно того, что означает снижение рейтинга президента Владимира Зеленского для него самого и для страны.

Комментарий эксперта прозвучалв программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«Нужно было показать Зеленскому, что его рейтинги идут куда-то не туда. И сейчас «соросята» почувствовали вкус крови. С другой стороны, и олигархические телеканалы вовсю развернули критику президента. Оживились все его противники. К чему они готовятся? Вряд ли они знают что-то такое, что скрыто от всех остальных – скорее, пока что они просто стремятся раскачать ситуацию. Но Коломойский и ещё несколько олигархических групп пока что на стороне президента. Олигархического консенсуса против Зеленского пока нет», - считает гость программы.

По его мнению, сейчас никто не планирует не только смещать президента с поста, но и сокращать его полномочия.

«Кроме того, сейчас мы наблюдаем развилку. Люди из окружения президента заговорили, что нам нужен гетман, и пора переходить к президентской республике. Но даже если укрепить президентскую власть, то что с ней дальше делать? Зачем нужны дополнительные полномочия?», - спрашивает Дмитрий Джангиров.

Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что Украина должна получить своё место в системе международного разделения труда.

Также Politeka сообщала, что, по словам Джангирова, почва в Украине качественная, но уже слишком истощена, чтобы считаться чернозёмом.