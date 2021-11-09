Украинский политик, общественный деятель и писатель Алексей Толкачев рассказал, насколько сильно не только литература, а и кино влияет на формирование личности.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Толкуем о важном» на канале «ТОЛЧОК».

«Я рос в те времена, когда по телевизору показывали «Гардемарины вперед». Каждый раз после просмотра кино я себя представлял героем, который защищает Родину. А потом наступил период, когда по телевизору показывали «Бригаду», я тогда уже в университете учился, но четко помню, как парни пытались подражать этим «браткам». А потом времена изменились и начали показывать «Интернов» каких-то рафинированных, непроявленных и инфантильных героев. И, к сожалению, именно эти модели поведения так же начали копировать молодые люди, ведь то, что мы видим на экране, мы воплощаем в жизнь», - подчеркнул он.

Толкачев сказал, что поэтому идея кинозанятий для школьников заключается в том, чтобы сформировать широкое мировоззрения и заложить модели правильного поведения между мужчиной и женщиной. Чтобы показать, в чем заключается миссия, путь к счастью, считает он, дать основы мудрости детям. Как оказалось, даже сейчас это направление не особо разработано, сообщил он, школа как раньше держалась, так и сейчас держится за преподавание прописной литературы.

«Я же предлагаю внедрять кинообучение детей. Поверьте, тогда они будут намного более зрелыми личностями, чем те, которые сейчас выходят со школы. Но это далеко не все инновации, которые я бы предлагал для школы будущего. Я предлагаю сократить обучение в школе и выпускать детей в 14-15 лет. Ведь дети на сегодня действительно развиваются намного быстрее, чем это было 20, 30, 50 или 100 лет назад. И уже в три года современные дети свободно оперируют с планшетами и смартфонами. И стоит ли таких детей долго мариновать в школе?», - резюмировал он.

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