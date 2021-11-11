Журналистка Катерина Котенкова заявила о критической ситуации в Пенсионном фонде, которая может случиться в следующем году, а также рассказала, чего ожидать из-за этого пенсионерам.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Украинцев в 2022 году ожидает снижение реального размера минимальной зарплаты и пенсий. Дефицит Пенсионного фонда достигнет рекордной отметки, а Кабмин Дениса Шмыгаля вопреки своим обещаниям на значительное повышение социальных стандартов не решился», - заявила Котенкова.

По ее словам, дефицит ПФУв следующем году достигнет рекордной отметки в 200,6 млрд грн, поэтому в правительстве сосредоточились на обещаниях ввести накопительный уровень пенсионной системы.

«Но есть огромное«но». Накопительные пенсии коснуться только будущих пенсионеров. И здесь хочется добавить: до пенсии нужно еще дожить», - говорит Котенкова.

Журналистка добавила, что при взносах с минимальной зарплаты размер накопленнойпенсии будет еще ниже, чем при действующей системе. По ее словам, те 11 миллионов пенсионеров, которые сейчас живут на выплату из ПФУ, вынуждены будут оставаться за чертой бедности. Она отметила, что хотя прожиточный минимум, в том числе для пенсионеров, Кабмин обещал повысить до уровня реального, на проект бюджета это не повлияло.

«До июля следующего года минимальная пенсия будет на уровне 1934 грн, в июле увеличится до 2027 грн, а в декабре – до 2093 грн. То есть самым малообеспеченным украинцам за год прибавят всего лишь 159 грн. И это при том, что уже сейчас, согласно рассчетам Минсоца, пенсионеру на самые базовые потребности (без учета мобильной связи, интернета и разнообразного питания) в месяц нужно 3692 грн.Это значит, что большая часть пенсионеров в следующем году обречена на бедность», - заявила Котенкова.

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