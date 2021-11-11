Глава комитета по вопросам ЖКХ Олег Попенко объяснил, почему по всей Украине повышаются тарифы на тепло и как это влияет на общее социально-экономическое положение украинцев.

Об этом он рассказал в проекте «Будьте готовы» на канале Знай.ua.

Эксперт объяснил, что теплокоммунэнерго устанавливали тарифы, когда газ для них отпускали через процедуру ПСОс ценой газа 7,5 грн с НДС, но сейчас же онаимеет две составляющие - стоимость газа и стоимость распределения газа.

«НАК «Нафтогаз» предлагает 7,4 с НДС за м.куб. И стоимость распределения, которая колеблется от 0,9 до 3 грн. Фактически ТКЭ вынуждены покупать газ по цене как минимум 9 грн, что на 20% дороже, чем заложено в себестоимости, и газ вне лимита вынуждены будут покупать как минимум по 25 грн за куб., что на 250% дороже, чем в себестоимости», - рассказал Попенко.

По его словам, именно поэтому теплокоммунэнерго вынуждены поднимать тарифы для населения на 50%-70%, при том, что «Нафтогаз» получает прибыль от добычи газа в 600%. Эксперт подчеркнул, что это все происходит на фоне тотального уменьшения субсидий и роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги, которые выросли за год почти на 10 млрд гривен.

«Когда «Нафтогаз» зарабатывает 600% на газе собственной украинской добычи, выписывает зарплаты и премии членам наблюдательного совета, украинцам урезают субсидии, заставляя последние гроши платить за коммуналку. Уважаемые украинцы, будьте готовы к тому, что в 2022 году тарифы на коммуналку снова вырастут», - предупредил Попенко.

Как сообщает Politeka, ранее Попенко призвал государство поддерживать владельцев многоквартирных домов.

Также Politeka писала о том, что Попенко рассказал, почему в Украине никому не нужна жилищная реформа.