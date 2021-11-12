Политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Верховная Рада является группировкой лоббистов, а законы, которые принимают депутаты – это транзакции.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

По его словам, никакого отношения к представительской демократии Рада не имеет.

«Верховная Рада Украины не является органом представительской демократии. Это нарисовано на некой информационной ширме: что это парламент, туда водят детей на экскурсии, оттуда ведут репортажи, брифинги. Но партии отсутствуют, те настоящие европейские партии, которые явились продуктом парламентаризма, которые отстаивают те или иные законы. Это просто группировки людей, которые на самом деле являются другим политическим явлением, и которое в мире тоже известно: лоббизм», - объясняет он.

То есть депутаты представляют промышленно-финансовые группы либо группы по интересам, либо сами партии стали такими группами. И вот они имеют своих лоббистов, говорит политтехнолог.

«И парламент – это даже не парламент, это – биржа. Транзакциями являются законопроекты. Британский парламент, один из древнейших парламентов, в течение года принимает около шести – семи законов. Сложно жить, если каждый год будут принимать 30 каких-то правил, которые вы должны соблюдать. Европейские парламенты поактивней: там 10, 12 законов за год. В украинском парламенте рассматривается 2,5 – 3000 законов за год. Можно ли поверить, что это законы? Это транзакции! Это бумажки, которые делают возможным для одной группы получать прибыль с янтаря, а для другой группы – с энергетики, и они там торгуются», - заключает Гайдай.

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