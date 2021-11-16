Политический консультант Сергей Быков рассказал, как голосует большинство украинцев, и что надо делать политикам во время выступлений, чтобы их поддерживали.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”

“Я считаю, что в политике нет мужчин и женщин. Политика – это достаточно специфическая сфера, которая в первую очередь связана с управлением и с эмоциями. С управлением – это партийное строительство. А эмоции — это основное, что дают политики избирателям, чтобы этих политиков и поддерживали. Потому что преобладающее большинство не только украинцев… Они голосуют не рационально, а эмоционально”, - сказал Сергей Быков.

Он отметил, что, если избирателям нравится политик, они за него голосуют. При этом программу практически никто не оценивает.

“И реальные действия практически никто не оценивает. Это делает преобладающее меньшинство не только в Украине, а и в остальных странах мира. Есть целый ряд исследований, которые показывают, как люди голосуют. И чисто рационально, исключительно анализируя программы, выступления, что партия делает, или тот или иной политик делает, что он уже сделал, голосует около 5% избирателей. И это верхний предел. Остальные избиратели, которые приходят на избирательные участки, они либо голосуют чисто эмоционально, их около трети. А остальные голосуют рационально-эмоционально”, - добавил Быков.

По его словам, именно поэтому политикам нужно использовать во время своих выступлений рационально-эмоциональную аргументацию, где факты подтверждаются образами.

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