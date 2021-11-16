Журналистка Катерина Котенкова рассказала о несправедливой формуле расчета пенсий в Украине, а также о планах правительства сократить социальные выплаты на 10 миллиардов гривен в год.
Об этом стало известно из программы «Суть событий» для канала Знай.ua.
Она рассказала, что размер пенсии в нашей стране начисляется по известной формуле: размер средней зарплаты по Украине, зафиксированный за период в 3 года, умножается на соотношение зарплаты потенциального пенсионера к средней, и опять умножается на годы официального трудового стажа, и снова на 1 процент.
«То есть, после несложных подсчетов можно понять, что украинцы получают исключительно 29 процентов от своих привычных заработков, которые были до выхода на пенсию. Поэтому те, кто получали мало, получат наименьшую надбавку, а те, кто получали достаточно – большую надбавку. Вот такая несправедливость, когда человек работает всю жизнь, а потом получает на пенсии копейки», - заявила Котенкова.
Журналистка отметила, что, по заявлениям премьер-министра увеличение пенсий, зарплат и социальных выплат происходит и будет происходить на регулярной основе, так как это обязанность государства и украинского правительства.
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«А с другой стороны, пенсии и другие соцвыплаты планируют сократить на 10 миллиардов: Шмыгаль раскрыл план правительства. В начале говорят одно, а потом другое. То есть получается, что затраты на пенсии, субсидии и другие соцвыплаты уже со следующего года планируют сократить на 10 миллиардов гривен в год.
По ее словам, премьер отметил, что украинцы, которые действительно нуждаются в социальной помощи, смогут получать от государства более высокие выплаты. Она рассказала, что, по его заявлениям, такую «перепланировку» соцвыплат удастся внедрить благодаря окончательной и полной диджитализации социальной сферы, который начнет работу со следующего года.
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