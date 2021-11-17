Политолог Руслан Бизяев прокомментировал обострение в Карабахе и размышлял над тем, кому эта ситуация вообще выгодна и чем это все может обернуться.

Об этом он рассказал в программе «Развилка» с блогером Любовью Завальнюк.

Как объясняет Бизяев, очередная вспышка конфликта в Карабахе – это попытка закончить ту его фазу, на которой когда-то все остановилось из-за мирных соглашений. Тем не менее, говорит он, результат обострения не будет соответствовать ожиданиям ни Азербайджана, ни Армении, пусть даже он нужен кому-то из них. А все потому, подчеркивает эксперт, что действовать автономно в этой ситуации государства не смогут.

По словам политолога, Азербайджан хочет пробить и контролировать коридор, который бы соединялся с Нахичеванью, а потому конфликт пока носит локальный характер. В то же время, он указывает на то, что РФ и ЕС пока выступают против эскалации на Кавказе. «В принципе, это выгодно, в том числе и Пашиняну, который хоть и остался премьер-министром, но внутренне политическое положение у него достаточно шаткое», - рассуждает Бизяев.

Попутно он вспоминает, что мирные соглашения, которые подписали Армения и Азербайджан, на самом деле носили компромиссный характер. «И этот компромисс он потихоньку себя исчерпывает. Но ни Россия, ни Европейский Союз не заинтересованы в начале новой глобальной кавказской войны», - говорит эксперт.

Поэтому Бизяев делает вывод, что, вероятнее всего, это обострение в Карабахе решится методом дипломатии. Кроме того, напоминает политолог, Армения – член Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что Европа в первую очередь заинтересована в том, чтобы было все, что угодно, кроме обострения.

Также Politeka писала о том, что Замикула поделился мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и отношениях этих стран с Украиной.