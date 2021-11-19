Политолог Тарас Загородний высказал свое мнение по поводу отношений Украины с Западом и сказал, что как таковой поддержки нет, даже несмотря на многочисленные подписанные соглашения.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам политолога, сотрудничество с Западом помогло бы Украине, в частности, позволило бы ей больше освободиться от России. Тем не менее, говорит он, никакого сотрудничества так и не началось, хотя государства уже подписали массу соглашений.

В частности, Загородний рассказывает о последнем соглашении с Соединенными Штатами, в котором на самом деле нет ничего важного, а половину пунктов просто взяли из Будапештского меморандума. «Это все красиво, но я хочу видеть реальные и прагматичные отношения. Давайте конкретные ресурсы и вещи, если вы подписываете такие хартии. У нас вопрос стоит с противоракетной обороной, модернизацией противовоздушной обороны и вооружений…», – подчеркивает он.

Как отмечает эксперт, Запад настаивает на том, чтобы Украина снизила выработку оружия и тратила бюджетные средства на их производителей. «А нам в обмен какие-то бумажки, которые ни о чем не говорят», - заключает Загородний.

Как сообщала Politeka, Загородний прокомментировал предложение Германии разместить мигрантов в Украине.

Также Politeka писала о том, что Загородний объяснил, почему политическая сила Разумкова называется «Разумная политика».