Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о прогрессивных инновациях, внедряемых новым руководством МВД, а также о том, во сколько эти изменения обходятся для бюджета.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«С приходом Монастырского тендер на закупку стреляющих электрошокеров и картриджей на них был отменен. Удалось сэкономить 170 миллионов гривен. До этого в апреле ВР отказалась предоставлять право нашей полиции применять такое оружие при задержании. Вместо этого выбрали более гуманный способ и приобрели более 6 000 бодикамер. А в 2022 ими обеспечат всех патрульных на 100%. Это и дешевле, и более гуманно по отношению к людям, а главное это работает достаточно эффективно», - рассказала Завальнюк.

Кроме того, по ее словам, поскольку закупка авто – это один из самых дорогих пунктов в бюджете, поэтому новое руководство планирует покупать более экономные электромобили для патрульной полиции. Журналистка также отметила, что МВД занялось безопасностью нашей страны на дорогах.

«МВД будет инициировать подключение всех камер наблюдения к системе «Безопасная страна». Зачем нужна такая система? Во-первых, угоны авто, нападения на водителей, нарушения правил Дорожного Движения теперь могут фиксировать круглые сутки. Такая система сейчас работает и уже показала свои результаты. И, если честно это очень эффективно. Во-вторых, это упрощает работу сотрудникам МВД, преступления раскрываются очень быстро», - рассказала Завальнюк.

По ее словам, 95 млн грн будут направлены на модернизацию центра обработки данных «Системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме» и Аккредитованного центра сертификации ключей МВД. Она добавила, что модернизация Единой информационной системы МВД обойдется в 69 млн. грн.

«И это только начало анализа закупок в МВД. Всего за полгода работы Монастырского, затраты существенно сократились, а эффективность работы возросла», - заявила Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Завальнюк заявила, что МВД стало еще и Министерством защиты прав бизнеса и инвестиций в Украине.

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