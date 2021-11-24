Стартапер, соучредитель украинской маркетинговой B2B-платформы «Influ2» Дмитрий Лисицкий объяснил, что развитый рынок больше покупает новую технологию, и рассказал подробнее о B2B маркетинге в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Субъективно с Яникой Мерило».

Как отмечает гость программы, у них достаточно развитая и уникальная технология, а потому им нужен и соответствующий рынок. «Если ты приносишь что-то новое, то лучше это приносить на самый развитый рынок», - объясняет он. По словам Лисицкого, там продать новую технологию легче.

В частности, рассказывает он, украинские стартаперы из сферы рекламы преимущественно работают в Европе, Азии или Африке, а в США есть большая конкуренция. Тем не менее, говорит стартапер, лично они работают больше в США, поскольку там есть амбиции к созданию чего-нибудь большего и их уникальная модель может выдержать здешнюю конкуренцию.

В Украине же, отмечает Лисицкий, B2B маркетинговые платформы не слишком распространены и он всегда скептически смотрел на продажи здесь. «В Украине B2B маркетинг – это поехать с товарищем в баню и поговорить с ним. На небольших мало конкурентных рынках, где все друг друга знают, супер технологии не нужны», - объясняет он.

Как сообщала Politeka, Лисицкий рассказал, почему таргетинговая платформа стала успешной.

Также Politeka писала о том, что Шуляк заявила, что создание Единой электронной системы в сфере строительства изменило жизнь общества.