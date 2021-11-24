Политолог Михаил Чаплыга рассказал, что у каждого народа есть ген жертвенности, но он пропадает тогда, когда власть ставит свои интересы выше интересов общества.

Об этом он сказал в эфире программы “Чаплыга отвечает” с Любовью Завальнюк.

“Жертвенность – она заложена генетически в каждом человеке. И в монголе, и в американце, и в британце – в любом. Это нормальная природа человека. Если бы не было в нашем генетическом коде жертвенности, не было бы человечества”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что главная проблема в том, что к власти приходят люди, которые ставят свои личные интересы превыше интересов общества.

“Вот тогда пропадает ген жертвенности. Я думаю, что дело не в национальности, а в морали и ценностях, на которых мы строим ту или иную нацию в широком политическом смысле”, - добавил Чаплыга.

Как сообщала Politeka, Максим Яли заявил о женевских договоренностях США и России: “Ожидаемых Кремлем результатов нет”.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга рассказал, откуда альтернативные кандидаты на выборах получают рейтинг поддержки.