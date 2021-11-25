Политолог Александр Новохатский рассказал, что такое украинство на самом деле и объяснил, как выглядит истинный представитель украинства.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Проявление украинства – это понимание, принятие и понятие концепции воли. Теория говорит о том, что главной особенностью украинства является отношение к свободе и проявление человека в принципах свободы. Именно этим голые украинцы в бане отличаются от представителей любых других национальностей», - отметил Новохатский.

По словам эксперта, украинцы отличаются от других народов своим поведением, которое диктует внутреннее отношение к свободе. По мнению политолога, лучшими носителями украинства являются люди, которые ответственно относятся к тому, чем владеют.

«Они относятся к земле как к самому себе. Они не попилили свои заводы, которые пришли им в результате приватизации, потому что готовы были взять ответственность: начали развивать, улучшать, асфальтировать дороги и проводить свет и так далее», - сказал Новохатский.

По мнению эксперта, яркий представитель украинства это тот человек, который начал действовать во благо своего региона, в рамках которого он может ощущать этот принцип свободы и быть словно хозяином, что взял ответственность на себя покровительствовать этой землей.

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