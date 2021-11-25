Политический аналитик Руслан Бизяев считает, что не всегда то, что есть в Соединенных Штатах, применимо к Украине.
Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».
По его словам, Украина должна иметь собственную политическую концепцию.
«Не все, что хорошо для США, автоматически означат хорошо для Украины, и наоборот. Фундаментом нашей политической концепции всегда был олигархический строй и сильная модель экономики. В этой парадигме народ априори не мог выбрать того президента, которого хотел. Просто давали конечный результат и говорили, что это лучшее из зол. Половина наших голосований – это протестные голосования: Зеленский – Порошенко, Янукович – Тимошенко, Ющенко – Янукович и так далее, даже Кучма и Симоненко», - говорит он.
Но протестные голосования априори не могут быть конструктивными, потому что ты голосуешь против, а не за.
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«Поэтому начинать надо с ответа на простой вопрос: как должна строиться политическая концепция нашей страны? Она должна строиться снизу вверх. Люди должны с самого низа подняться, пройти все этапы, научиться это делать с уровня двора и до министерства. Вот тогда они будут компетентны, успешны и самое главное – они будут независимы. Потому что они научатся делать деньги. Действительно, президентская кампания 2019 года некоторым кандидатам обошлась под 400 миллионов долларов. Но они не победили», - отмечает Бизяев.
Парламентская кампания была с последним диапазоном от 20 до 60 миллионов долларов, продолжает он.
«Кто дает деньги? Олигархи. Они это делают для того, чтобы решить свои задачи. Поэтому принцип построения политических партий должен быть другой. Надо сначала создать конструкцию, а потом завести ее в публичную плоскость», - заключает Бизяев.
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