Политолог Руслан Рохов рассказал о модели, когда граждане платят деньги на содержание политических партий.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По его мнению, этот опыт делает людей ответственными за свой выбор.

«Италия впервые сделала такой эксперимент, сделав интервенцию в систему финансирования политических партий, позаимствовав широко используемый пример стран Центральной Европы. К примеру, в Польше один процент, в Чехии – два процента, это называется процентная филантропия. Когда, например, я лично вижу какие-нибудь проблемы. Кто-то собирает на лечение, у соседей сгорел дом. Но где правительство, а где эта локальная проблема? Давайте так: у меня 18 процентов налога, 17 уходит в госбюджет, и вы разбирайтесь там. А я вижу проблемы, которые хотел бы, чтобы на мои налоги решались. Давайте я сам решу, куда их направлять. И люди один процент отдают на решение каких-либо локальных проблем», - объясняет эксперт.

По его словам, ты или говоришь: пусть правительство распоряжается, или ты хочешь поуправлять своей частицей налога. Забрать деньги ты не можешь.

«Италия пошла на этот опыт. Определенный процент от налога на доходы физических лиц уходит на финансирование политических партий. Фактически это означает, что из тысячи евро два евро получит какая-то партия. Шестьдесят гривен, это то, что я предлагаю сделать в Украине. Они с 2013 года начали этот эксперимент. До 2017 года был переходный период, они сокращали долю государственного финансирования партий. И вводили параллельно пропаганду, чтобы партии поддерживали граждане. На конец финансирования партий из государственного бюджета налоги те же. Правительство как посредник, собрало налоги и описывает, как партии финансировать, и граждане начали сами. Падение было всего в два раза», – информирует Рохов.

Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев рассказал о сформировавшейся новой структуре государства: миниатюрной империи с внутренним колониализмом.

Такж Politeka сообщала, что Руслан Рохов заявил, что действующая власть имеет большой шанс переизбраться под лозунгом борьбы с олигархами.





