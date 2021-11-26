Экономист Юрий Атаманюк заявил, что ассимиляция беженцев может быть выгодна Германии ввиду демографических проблем, а миграционный кризис вообще – полезен правительствам.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, ранее Германия уже ассимилировала мигрантов с Ближнего Востока, поэтому сейчас испытывает демографические проблемы. «Поэтому ассимилируются мигранты, с учетом того, что экономика Германии растет, рабочие места создаются, заводы строятся и свежую кровь нужно вносить», - объясняет он.
К тому же, говорит Атаманюк, люди становятся беженцами не из-за хорошей жизни, сейчас они на границе и обратно возвращаться не собираются. «Страны Западной Европы с одной стороны понимают свою моральную ответственность за это, потому что не без их участия произошли события в Ливии, Сирии и Ираке», - рассуждает он. Тем не менее, отмечает экономист, Германия ассимилировала 1,1 млн беженцев не из благотворительных намерений.
Атаманюк убежден, что решать проблему с мигрантами на белорусско-польской границе следует дипломатическими методами. К тому же, говорит он, этот кризис в какой-то степени выгоден всем. В частности, Польше, рассказывает эксперт, это позволило снять вопрос Еврокомиссии по консервативности правительства, так же и для украинской власти многие вопросы по внутренним проблемам государства исчезли с повестки дня, а в Беларуси из-за этого все забыли о Тихановской и протестах.
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Как сообщала Politeka, Подорожний рассказал о целях Путина в поддержке беспорядков на польско-белорусской границе.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк заявил, что мигрантов не интересует ни Беларусь, ни Украина.