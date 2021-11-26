Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал об энергетическом противостоянии СССР и США в 1980-х годах, а также прокомментировал украинский кризис в энергетическом секторе.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

«В начале 80-х нефть резко подешевела, Москва обеднела и притворялась миролюбием. И именно тогда Рейган провернул свою аферу столетия. Он объявил начало «звездных войн» и создал один из первых компьютерных мультиков. Это поразило Советский Союз, который уже в начале 80-х стал испытывать экономические неурядицы и нехватку средств на новую программу по выведению ядерного оружия в космос», - рассказал Подорожний.

Он отметил, что основой советской экономики являлись нефтедоллары, а в 1982-1985 годах цена на нефть колебалась около 30 долларов. По его словам, в 1986 году Саудовская Аравия, решив наказать другие страны ОПЕК за превышение квот, резко нарастила добычу, которую перед этим также увеличили США, и к середине года баррель стоила 12 долларов.

«Экономика СССР стала разваливаться, и некоторое удорожание нефти ее не спасло. Уже в 1991 году Советский Союз перестал существовать. Мощное ядерное государство с тоталитарной политикой не выдержало сырьевой характер экономики», - отметил Подорожний.

По его словам, стабильность и рост благосостояния в России с начала 2000 года тоже были куплены за нефтедоллары, и сегодня Путин перехватывает инициативу и пытается отомстить за развал Советского Союза нефтью и газом. Поэтому, объясняет эксперт, нынешний энергетический кризис очень серьезным.

«Ситуация в энергетике – это комплекс нерешенных технических, технологических и экономических проблем. А потому спрогнозировать, насколько тяжелым будет кризис – неблагодарное дело. Ведь только погодный фактор может дать возможность пройти зиму без политических потерь и, наоборот, холодная зима повлечет за собой нехватку энергоресурсов, экономический и политический кризис», - считает Подорожний.

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