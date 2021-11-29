Юлия Кириченко, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, член совета «Реанимационного пакета реформ» рассказала, какой путь необходимо выбрать украинцам для качественного изменения Конституции, повышения уровня доверия к ней и формирования политической нации в Украине.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Кириченко прокомментировала тезис о том, что, несмотря на определение народа единственным источником власти в Украине, у нашего общества достаточно низкий уровень доверия к Конституции, поскольку низким было недоверие к парламентариям, которые фактически утвердили эту Конституцию. По мнению эксперта, украинскому Основному закону необходимы качественные изменения.

«Вообще-то, если мы должны соблюдать раздел 13, там уже нельзя его менять, если это комплексные изменения, без всеукраинского референдума. Кстати, слава Богу, что теперь есть нормальная процедура национального референдума. И второе, я бы вообще говорила, что если бы политики прониклись ценностью Конституции и понимали, что, очевидно, у них есть конфликт интересов, то пошли на учредительное собрание, а конечный этап – это референдум», - сказала Кириченко.

Эксперт объяснила, что учредительное собрание – это специальный орган, созданный исключительно для того, чтобы разработать Конституцию, после чего люди, которые этим занимались, отказываются навсегда занимать какие-либо государственные должности. Это, добавила она, делается для того, чтобы узкий круг людей не писал Конституцию «под себя».

«Это, по-моему, лучший путь. Он позволит именно прийти к политической нации, проговорить, привлечь и показать, что эти люди работают не ради своих полномочий, а действительно нарабатывают документ, который они увидели, что хочет украинское общество», - подчеркнула Кириченко.

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