Политолог Максим Яли высказался по поводу пятничного пресс-марафона президента Владимира Зеленского с журналистами, в частности он прокомментировал его спор с журналистом Юрием Бутусовым.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

По словам эксперта, пресс-марафон Зеленского – это самая обсуждаемая новость в информационном поле за последние дни. В частности, Яли указывает на излишнюю эмоциональность Зеленского, которую он в разговорах с журналистами раньше не проявлял и которую сейчас нельзя было не заметить.

Он отмечает, что с Шустером президент был более сдержанным. «Когда очередь дошла до главреда «Цензор.нет» Юрия Бутусова, «планка» окончательно упала», - комментирует политолог. Яли считает, что все это – тактика ошеломления, заключающаяся в забрасывании «сенсации» относительно подготовки к государственному перевороту. Кроме того, добавляет он, так Зеленский руководил дискуссией, отводил ее в нужную сторону и отвлекал внимание от неудобных вопросов журналистов.

Тем не менее, говорит Яли, самым горячим на пресс-марафоне был конфликт президента с Юрием Бутусовым. «Не может президент государства общаться с журналистами в такой манере», - подчеркивает эксперт. Он добавляет, что и для журналистов существуют определенные правила приличия, когда они разговаривают с президентом.

Итак, заключает политолог, в этом споре виновными были двое, ведь перешли границы. «Увы, это уже тренд и ничего хорошего Украине как государству он не несет», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Миллер раскрыл подробности госпереворота, о котором заявил на встрече с журналистами президент Зеленский.

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