Журналистка Виктория Панченко прокомментировала последнее в этом году повышение пенсионных выплат и рассказала, какие суммы получат пенсионеры.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

Как сообщает журналистка, последнее повышение пенсионных выплат в этом году будет происходить с 1 декабря. «Кому-то добавят по 80, кому-то по 200, а кому-то и по 800 гривен», - подчеркивает она.

Панченко отмечает, что эти повышения для пенсионеров от 65 лет зависят от минимальной зарплаты, которую в этом году также запланировали поднять в январе до 6 тысяч грн и в декабре до 6500 грн. Ведущая добавляет, что это касается также тех пенсионеров, которые выполнили требования по стажу: женщины должны проработать 30 лет, а мужчины – 35.

Следовательно, констатирует она, пенсию этой категории пенсионеров определяет «минималка», они получают минимум 40% ее размера. Журналистка отмечает, что с начала года это было 2400 грн, но после декабрьского повышения минимальной зарплаты эта сумма должна вырасти на 200 грн и составлять 2600 грн.

Также Панченко отмечает, что на заседании Кабмина Шмыгаль подтвердил наличие средств на эти повышения для пенсионеров. «Также с 1 декабря поднимут минимальную пенсию. Этот пересмотр связан с ростом прожиточного минимума. Однако добавка к выплатам составит всего 80 грн - с 1854 грн до 1934 грн», - добавляет ведущая.

С другой стороны, рассказывает она, некоторых пенсионеров ожидает надбавка в размере 800 грн, а не 80 грн. В частности, говорит журналистка, это судьи и пенсионеры, которые имели высокие официальные зарплаты. По словам Панченко, сейчас они получают по 11 тысяч грн, что больше многих зарплат в Киеве. «Плюс самое большое повышение в 800 грн тоже будет для этой категории пенсионеров. Я за них, конечно, рада. И процент таких выплат не велик. Но осадочек, как говорится, остался», - заключает она.

Как сообщала Politeka, Панченко рассказала о ситуации с социальным обеспечением украинцев.

Также Politeka писала о том, что Котенкова раскритиковала постоянные обещания властей о повышении пенсий.