Политолог Тарас Загородний рассказал, что полученный кредит от МВФ в 700 млн долларов на самом деле ничего позитивного в себе не несёт.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Нам дали подачку в виде 700 миллионов долларов кредита от МВФ и это у нас властью преподносится с таким пафосом! Почему я говорю, что они нам не нужны? Во-первых, у нас есть экономический рост, и у нас нет ценового шока: в этом году был огромный приток денег из-за рубежа, потому что выросли цены на наши товары», - отметил Загородний.

По словам эксперта, получения кредита от МВФ всегда сопровождается жесткими экономическими условиями для нашей страны, например такими, как увеличение налогообложения, но, как отметил политолог, власть всё равно берёт эти кредиты, потому что все деньги идут на «Большое строительство».

«Если бы они сократили эти расходы, то деньги от МВФ нам не нужны бы были. В этом году было запланировано около 120 млрд гривен на «Большое строительство, учитывая, что на борьбу с COVID-19 и на закупки угля денег нет», - сказал Загородний.

Как отметил политолог, если бы у Украины был меньший уровень коррупции, то наше государство вообще бы не брало кредиты от МВФ, что позитивно бы повлияло на развитие нашей страны, потому что эти кредиты с процентами сложно отдавать, а каждое их получение сопровождается жесткими требованиями, которые не в наших интересах.

Как сообщала Politeka, Тарас Загородний прокомментировал предложение Германии разместить мигрантов в Украине.

Также Politeka публиковала слова Тараса Загороднего: Мы должны следовать своим интересам и переходить на прагматичные отношения с Европой.