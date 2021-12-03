Гіркий міраж ілюзій і оман.

Ліна Костенко

Огненный вал хаоса, беспорядка в стране, стремительно набирает обороты и катится все быстрее и дальше.

Сейчас не надо посещать театр драмы и комедии, украинский народ находится постоянно в театре абсурда, в котором разыгрывается трагедия страны.

Что мы видим? Их лидеры временщики: такие как Гетьманцев, Корниенко, Потураев, Стефанчук и другие Арахамы, называют свою политику − очищением от прошлого, через страх и сострадание своего народа.

Как сквозь бронированное стекло, люди не могут ни прорваться, ни достучаться до этих зарвавшихся "Слуг" и чиновников-бюрократов во власти, до этих детей и бедных родителей, которым стало грустно и они решили попробовать поиграться политикой и управлением страной. Они ведут беззаботную жизнь, не думая о стране, людях, их интересуют деньги в конвертах.

Да, и во фракции "Слуг" отношения между ними начали рваться. Коварство, тщеславие, ложь, цинизм и дьявольский маскарад в парламенте против Д.Разумкова, смонтированный офисом президента, против чего выступил Антон Поляков. Его убили. Светлая память этому молодому человеку. А вам, Галина Третьякова, грош цена за черную и лживую ненависть. Как сказал поэт: "Из-под земли идут слова, вас не видно, что мертвый я, как хорошо, что вы живые!"

Свою несостоятельность "Слуги" В.Зеленского обнаружили раньше, чем сгустились тучи над парламентаризмом, страной, украинским народом.

Доминантой их скорее всего будет экономический и энергитический кризис в стране, короновирус усугубит ощущение горя, страха и тупика.

Есть причины для раздражения и у президента В.Зеленского. От своих надежд стать президентом на второй срок он далек, как никогда. И большинство людей не хотят его президентства. Идет война, смерть, высокие тарифы, бедность, страх, болезни, обман и народ раскрывает глаза и понимает, что главный виновник просчетов, провалов в экономике, энергетике, кадровом хаосе, преследование патриотов является В.Зеленский - это иллюзия подменяющая древний катарсис - очищение духа при помощи страха.

Кроме пиара, иллюзий у президента больше нет ничего. Одна опора - его "слуги". Опомнитесь!

Но есть украинский народ и с ним власть должна считаться. И слышим от В.Зеленского отчет, что высадим миллиард деревьев. Вот это, да! Народ ответил: "Нет! Все это ерунда".

Как страшно, холодно и больно!

Пока в надежды слабый свет...

Пора дорогу новой власти дать,

для новой жизни путь очистить.

Мы вольные души! Мы все президенты!

Куда мы идем?

Ну, разве не смешно?

Який він буде,

Наш наступний дзвін?!

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша