Политолог Руслан Бизяев рассказал о некоторых событиях, происходившем во время подготовки Гитлера ко Второй мировой войне.

Об этом он рассказал в своей программе «Исторические хроники».

«22 мая в обстановке оперной помпезности Гитлер и Муссолини подписывают договор о военном союзе – «Стальной пакт». После подписания пакта Гитлер признается своему другу и союзнику, что намерен до наступления осени напасть на Польшу. У дуче, по его собственным словам, «похолодели руки». Но Гитлер и не строит никаких иллюзий о боеспособности своего союзника. Главное, чтобы хитрые англичане не переманили Италию на свою сторону, как произошло в первую мировую войну», - рассказал Бизяев.

Политолог отметил, что 23 мая Гитлер собирал своих высших генералов на новое совещание и напомнил им, что война неизбежна, поскольку его решение напасть при первой же возможности на Польшу остается неизменным. По словам Бизяева, на письменном столе фюрера лежал добытый разведкой протокол последнего секретного совещания английского и французского генеральных штабов. Он добавил, что Гитлер был настроен скептически и не верил, чтобы эти разжиревшие от роскоши англо-саксы могли решиться на войну.

«Свое истинное лицо они уже показали в Мюнхене. Но в любом случае это ничего не меняет, так как его главная цель – поставить на колени Англию. Если англичане хотят войны – они ее получат. Внезапной атакой нужно уничтожить их флот, и с ними покончено», - отметил Бизяев.

В это же время, говорит политолог, фюреру пришла грозная бумага от правления Имперского банка, где со свойственной банкирам прямотой говорилось, что финансовое положение Рейха близко к катастрофе. По его словам, финансисты подчеркнули, что в случае войны при тотальной мобилизации всех средств и ресурсов, к 1943 году Германия исчерпает все до дна и прекратит свое существование как государство.

«Копия совершенно секретного доклада генерала Томаса передается в Москву в тот же день, когда ее в ярости комкает Гитлер. Два часа на перевод – и она у Сталина. Генералы не разделяли оптимизма своего фюрера. Напротив, они считали, что Германия совершенно не готова к войне, особенно к войне с Англией, опирающейся на ресурсы своей необъятной империи. Генералы – все участники первой мировой – хорошо осознали английский план ведения будущей войны. При нынешнем состоянии Германии произойдет именно так, как планируют англичане», - рассказал Бизяев.

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