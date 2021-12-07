Що вберегли ми, що надбали
Щоб дітям в спадок передать?!
Ліна Костенко
Можно себе представить в какой ужас пришел бы украинский народ, если бы ему сказали, что через два с лишним года они будут жить как камни средь камней. Народу говорят, что власть в турборежиме проводит реформы. Какие? Закон об олигархах − это циничный прагматизм. Пока будут бороться с олигархами олигархом станет президент и его друзья из "квартала". Кардинальных реформ нет. В стране застывают социальные отношения, отчуждается человек от власти, которую добыли себе в революциях достоинства, со всеми сопутствующими этому явлениями.
В стране возникает политический абсолютизм, когда волевое решение президента, отнюдь, не считается экономической целесообразностью, материальными возможностями, своевременностью хозяйственных проектов.
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Безугловщина стала субъективно искаженным ответом на вопросы, которое поставило общество перед парламентом и офисом президента. Когда культ одного человека станет государственным насилием.
Президент создает и поддерживает в высших звеньях институтов власти постоянное напряжение.
С достаточной степенью регулярности он меняет правительство, министров, руководителей ведомств и регионов. Никто из них не может быть уверен, что рука царя завтра не снимет его с высокой должности. Поэтому работают "спустя рукава". В своем наигранном младенчестве В.Зеленский может предпринять все, что угодно, иногда с неожиданными последствиями.
Дело вагнеровцев, на которое скептически смотрело "зеленое большинство", и вдруг, неожиданно, в этом притихшем омуте раздались голоса правды, голоса разума.
Парламентская оппозиция получила огромную поддержку от честных журналистов и огромного количества патриотов. Разве эта история с вагнеровцами могла бы всплыть при круговом замалчивании офиса президента? Конечно нет! Силы революции достоинства ещё живы, они действуют и работают. Власть, которая не замечает этих сил и не считается с ними, может пострадать от этой патриотической искры.
Правление "слуг" никого не усладило и людям нечего запомнить в нем. За чей грех послано такое испытание, такой гнёт, страх, бедность, смерть, такое пламя печали в эти испепеляющие годы правления В.Зеленского.
Пройдет время и новой власти, украинским патриотам придется возвращать страну в цивилизованный мир.
Не треба правду говорить цвітасто,
Вона сьогодні і проста і страшна
Л. Костенко
Украинский Журналист Павел Ильюша