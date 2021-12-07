Що вберегли ми, що надбали

Щоб дітям в спадок передать?!

Ліна Костенко

Можно себе представить в какой ужас пришел бы украинский народ, если бы ему сказали, что через два с лишним года они будут жить как камни средь камней . Народу говорят, что власть в турборежиме проводит реформы . Какие ? Закон об олигархах − это циничный прагматизм . Пока будут бороться с олигархами олигархом станет президент и его друзья из "квартала" . Кардинальных реформ нет. В стране застывают социальные отношения, отчуждается человек от власти, которую добыли себе в революциях достоинства, со всеми сопутствующими этому явлениями.

В стране возникает политический абсолютизм , когда волевое решение президента, отнюдь, не считается экономической целесообразностью, материальными возможностями, своевременностью хозяйственных проектов.

Безугловщина стала субъективно искаженным ответом на вопросы, которое поставило общество перед парламентом и офисом президента. Когда культ одного человека станет государственным насилием.

Президент создает и поддерживает в высших звеньях институтов власти постоянное напряжение.

С достаточной степенью регулярности он меняет правительство, министров, руководителей ведомств и регионов. Никто из них не может быть уверен, что рука царя завтра не снимет его с высокой должности. Поэтому работают "спустя рукава". В своем наигранном младенчестве В.Зеленский может предпринять все, что угодно , иногда с неожиданными последствиями.

Дело вагнеровцев, на которое скептически смотрело "зеленое большинство", и вдруг, неожиданно, в этом притихшем омуте раздались голоса правды, голоса разума.

Парламентская оппозиция получила огромную поддержку от честных журналистов и огромного количества патриотов. Разве эта история с вагнеровцами могла бы всплыть при круговом замалчивании офиса президента? Конечно нет! Силы революции достоинства ещё живы, они действуют и работают. Власть, которая не замечает этих сил и не считается с ними, может пострадать от этой патриотической искры .

Правление "слуг" никого не усладило и людям нечего запомнить в нем . За чей грех послано такое испытание, такой гнёт, страх, бедность, смерть , такое пламя печали в эти испепеляющие годы правления В.Зеленского.

Пройдет время и новой власти, украинским патриотам придется возвращать страну в цивилизованный мир .

Не треба правду говорить цвітасто,

Вона сьогодні і проста і страшна

Л. Костенко

Украинский Журналист Павел Ильюша