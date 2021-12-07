Экономист Юрий Атаманюк назвал ключевых геополитических игроков в современном мире и отметил, что Украина в их руках – только инструмент.
Об этом он рассказал в своем блоге.
По словам эксперта, с момента провозглашения независимости Украина все время металась между РФ и Западом, из-за чего теперь к ней стали относиться как к «разменной карте». «К сожалению, в этом в большей степени виновата сама Украина, потому что политику надо проводить проукраинскую, которая выгодна Украине, а не пророссийскую, проевропейскую или проамериканскую», - объясняет Юрий Атаманюк.
Следовательно, подчеркивает он, государство превратилось в инструмент в чужих руках и «козырь» в торгах, которые Россия ведет с Западом. «Кто принимает решения в мире? США, Россия, ЕС и Китай – это 4 геополитических игрока», - говорит Юрий Атаманюк.
Как объясняет экономист, всегда будут государства, которые делят между собой мир, то есть разделяют его на зоны влияния и расставляют свои приоритеты. То есть, констатирует он, речь идет о встречах этих великих мировых государств, которым есть что противопоставить остальным.
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Как сообщала Politeka, Атаманюк поделился своим мнением о сегодняшней кризисной ситуации в энергетическом секторе Украины.
Также Politeka писала о том, что Атаманюк предупредил о последствиях возможных веерных отключений.