Журналистка Катерина Котенкова рассказала об очередном повышении тарифов на газ в Украине, в частности на доставку газа.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Тариф на доставку газа снова собираются поднять. С 1 января проведут перерасчет стоимости транспортировки газа. Тариф будет зависить от стоимости газа в облгазах и от объемов потребления. Украинцам зачастую приходят две разные платежки за газ. В первой отображается, сколько газа потратили за прошедший месяц, а во второй – фиксированные данные за 12 месяцев», - рассказала Катерина Котенкова.

Журналистка объяснила, что с 1 января облгазы проведут перерасчет абонплаты по формуле: количество газа, который использовали с октября 2020-го по октябрь 2022-го, разделить на 12 и умножить на тариф. По ее словам, повышение коснется именно этого тарифа и отобразится в платежках украинцев, и его утверждает не НАК «Нафтогаз Украины», а Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«В комиссии подтвердили, что возможен пересмотр цен, но тариф не достигнет заоблачных чисел. Облгазы уже предоставили свои предложения о стоимости транспортировки газа, но все эти расчеты проверят эксперты, и лишь после этого новую стоимость смогут утвердить», - говорит Катерина Котенкова.

По ее словам, если домовладение с октября прошлого года по октябрь текущего потратило меньше газа, чем годом ранее, то для него в новом году снизят тариф за доставку. Но, отметила журналистка, это возможно только в случае, если тариф не повысится. Во-вторых, добавила она, для украинцев вряд ли оставят тариф на прежнем уровне, ведь для доставки используют технический газ, а его цена за последнее время значительно увеличилась.

«И еще один момент. Немаловажный. Людям приходят платежки с завышенными ценами на газ. И скорее всего это из-за перерасчета. Теперь же в платежках будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-час», - отметила Катерина Котенкова.

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