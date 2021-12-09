Журналистка Любовь Завальнюк прокомментировала планирование бюджета Украины, рассказав, почему он не соответствует реальным потребностям граждан.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Любовь Завальнюк отметила, что в Украине сейчас сложные условия, война, пандемия, энергетический кризис, но деньги уходят, к примеру, на дороги. По ее словам, бюджет игнорирует вызовы и необходимость их решения.

«Складывается мнение, что авторы бюджета в Украине не живут, по улицам не ходят и новостей не читают. А ведь планируя бюджет, в первую очередь нужно исходить из повестки дня», - считает журналистка.

Она отметила, что нет программ, которые бы поддерживали развитие малого и среднего бизнеса – его фактически полностью скинули со счетов. По словам Завальнюк, если ничего не сделать, то сотни тысяч украинских семей останутся без возможности себя прокормить и вырастет безработица.

«Теперь про наболевший прожиточный минимум. Его показатель – из параллельной реальности. Посудите сами он вырастет менее чем на 200 гривен. Это на 1% больше. Это просто абсурд, учитывая рост цен на все абсолютно. Уже в этом году у нас очень высокий уровень инфляции, вот как можно, зная такие факторы планировать так бюджет?», - говорит Любовь Завальнюк.

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