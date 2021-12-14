Журналистка Катерина Котенкова рассказала об огромном разрыве между жизнью представителей власти и народа, из-за чего мало что делается для улучшения уровня жизни населения.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова отметила, что в стране в последнее время происходит очень много событий, но на них уже не хочется реагировать, ведь среди них нет тех, которые делаются для лучшей жизни украинцев.

«Читаешь и слышишь фамилии и даже не хочется их запоминать, того убрали, этого поставили. А почему убрали? Потому что ничего не решали? Но ведь заменят такими же. И эти снова ничего не будут делать», - говорит журналистка.

Она отметила, что в украинских городах можно встретить очень много новых дорогих машин при том, что в стране кризис и у большинства нет денег на такие автомобили.

«У меня лично нет ощущения того, что моя реальность как-то соприкасается с тем, что происходит в стране. А ведь мы все украинцы. Все то, что происходит в верхах, не имеет отношения к моей реальности. Слишком по-разному мы живем, мы, простые украинцы, и управленцы страной. Мы живем словно в двух разных реальностях», - считает Катерина Котенкова.

По ее мнению, в стране происходит сплошная борьба за власть, а не борьба за лучшую жизнь всех украинцев и качественные изменения. Она отметила, что больше всего угнетает зависимость от людей, управляющих страной, которых при этом мы выбрали сами.

«Политическая деградация – вот что происходит уже годами. А нынешняя власть, как ее продолжение», - заявила Катерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, журналистка Катерина Котенкова отметила, что в Украине будут ужесточены требования для людей пенсионного возраста.

Также Politeka сообщала, что Михаил Чаплыга рассказал, готовиться ли украинцам к выборам осенью.