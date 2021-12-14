Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «Как на самом деле?».

Как говорит гость программы, дирекция уже заявила, что SWIFT России не отключат. «В Конгрессе США выхолостили все антироссийские санкции, и даже закрыли дело ЮКОСа. А это, на мой взгляд, самый важный маркер», - подчеркивает он.

Руслан Бизяев акцентирует внимание на деле ЮКОСа потому, что оппозиция РФ держалась на нем в течение последних семи лет. К тому же, отмечает политолог, речь идет о решении не президента, а Конгресса. «Судя по всему, есть некие непубличные договоренности о том, что реальных санкций не будет», - убежден он. По мнению эксперта, в этой ситуации президент США работает на свою внутреннюю аудиторию, тем более что внутриполитическая ситуация довольно сложная.

По его словам, ослабление санкций против РФ подвергло Байдена критике, в частности со стороны республиканцев, которые уже называют президента «щенком Путина». Следовательно, констатирует Руслан Бизяев, Байдену необходима имитация жесткой антипутинской политики для укрепления своих позиций, но вести ее на самом деле не приходится. «Но санкции должны быть введены только после полномасштабного российского вторжения в Украину», - говорит он.

Тем не менее, объясняет политолог, России нужно не вторжение, а принятие политической части Минских соглашений со стороны Украины. К тому же, отмечает Руслан Бизяев, экономика РФ больше пострадает из-за санкций со стороны Европы, чем США. «Ведь у России идёт серьёзный товарооборот именно с Европой. Аналитики ЕБРР сообщают: в случае введения таких санкций уровень жизни россиян упадёт на 30 процентов, а европейцев – на 12», - рассказывает он.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, какие проблемы следует решить Украине перед политической реинтеграцией Минских соглашений.

Также Politeka писала, что Бизяев прокомментировал итоги беседы президентов США и России.