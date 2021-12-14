Журналистка Виктория Панченко рассказала, какие изменения в систему налогообложения внедряет новый закон №5600, недавно принятый Верховной Радой, который, в частности, касается сферы сельхозпроизводства.

Об этом она рассказала на канале «Знай 24».

«Закон №5600 внедряет новую систему налогообложения сельхозпроизводителей. Им внедряется минимальное налоговое обязательство – это сумма налогов, которую каждый собственник сельхозземли должен по умолчанию платить в бюджет. Эта сумма составляет около 5% от стоимости земли в год», - рассказала Виктория Панченко.

То есть, объяснила журналистка, если сумма всех налогов сельхозпроизводителя – налога на землю, налога на прибыль, единого налога и других – будет меньше минимальной заработной платы, то ему придется доплатить разницу.

«Другая норма касается налогообложения овощей, выращенных на земельном участке. Законом депутаты обязали уплачивать налог на доходы физлиц (18%) в случае, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12-ть минимальных зарплат. В 2021 году это 72 тыс. грн, в 2022 году – 78 тыс. грн», - отметила Виктория Панченко.

Журналистка также рассказала об изменениях в акцизах и экологическом налоге. По ее словам, закон увеличивает размер ставок на алкоголь на 5%, и эти ставки рассчитываются в гривнах, а не в процентах от стоимости изделия, поэтому с ростом цен на алкогольные напитки доля акцизов в конечной стоимости этой продукции уменьшилась.

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